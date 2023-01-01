بيزو كولومبي إلى دولار جامايكي

تحويل COP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٣٩٫٤٧ jmd

1.00000 COP = 0.03947 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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COP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0658588.59291.43891.663310.964918.2034
1GBP1.1552711.23135102.3491.662321.921581.1147221.03
1USD0.938250.812117183.11951.351.560550.905217.0788
1INR0.01128760.009770470.012030910.01624170.01877480.01089030.205473

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار جامايكي
1 COP0.03947 JMD
5 COP0.19735 JMD
10 COP0.39471 JMD
20 COP0.78942 JMD
50 COP1.97355 JMD
100 COP3.94709 JMD
250 COP9.86773 JMD
500 COP19.73545 JMD
1000 COP39.47090 JMD
2000 COP78.94180 JMD
5000 COP197.35450 JMD
10000 COP394.70900 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / البيزو الكولومبي
1 JMD25.33510 COP
5 JMD126.67550 COP
10 JMD253.35100 COP
20 JMD506.70200 COP
50 JMD1266.75500 COP
100 JMD2533.51000 COP
250 JMD6333.77500 COP
500 JMD12667.55000 COP
1000 JMD25335.10000 COP
2000 JMD50670.20000 COP
5000 JMD126675.50000 COP
10000 JMD253351.00000 COP