20 بيزو كولومبي إلى دولار جامايكي

تحويل COP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
0.77 jmd

$1.000 COP = J$0.03846 JMD

Mid-market exchange rate at 12:29
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COP إلى JMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.28518.199
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44762.56719.877
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71513.252
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.15323.24

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار جامايكي
1 COP٠٫٠٣٨٤٦ JMD
5 COP٠٫١٩٢٣٠ JMD
10 COP٠٫٣٨٤٦١ JMD
20 COP٠٫٧٦٩٢٢ JMD
50 COP١٫٩٢٣٠٥ JMD
100 COP٣٫٨٤٦٠٩ JMD
250 COP٩٫٦١٥٢٣ JMD
500 COP١٩٫٢٣٠٤٥ JMD
1000 COP٣٨٫٤٦٠٩٠ JMD
2000 COP٧٦٫٩٢١٨٠ JMD
5000 COP١٩٢٫٣٠٤٥٠ JMD
10000 COP٣٨٤٫٦٠٩٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / البيزو الكولومبي
1 JMD٢٦٫٠٠٠٤٠ COP
5 JMD١٣٠٫٠٠٢٠٠ COP
10 JMD٢٦٠٫٠٠٤٠٠ COP
20 JMD٥٢٠٫٠٠٨٠٠ COP
50 JMD١٬٣٠٠٫٠٢٠٠٠ COP
100 JMD٢٬٦٠٠٫٠٤٠٠٠ COP
250 JMD٦٬٥٠٠٫١٠٠٠٠ COP
500 JMD١٣٬٠٠٠٫٢٠٠٠٠ COP
1000 JMD٢٦٬٠٠٠٫٤٠٠٠٠ COP
2000 JMD٥٢٬٠٠٠٫٨٠٠٠٠ COP
5000 JMD١٣٠٬٠٠٢٫٠٠٠٠٠ COP
10000 JMD٢٦٠٬٠٠٤٫٠٠٠٠٠ COP