بيزو كولومبي إلى كرونة نروجية

تحويل COP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
2.75 nok

1.00000 COP = 0.00275 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / كروني نرويجي
1 COP0.00275 NOK
5 COP0.01375 NOK
10 COP0.02751 NOK
20 COP0.05502 NOK
50 COP0.13754 NOK
100 COP0.27508 NOK
250 COP0.68771 NOK
500 COP1.37541 NOK
1000 COP2.75082 NOK
2000 COP5.50164 NOK
5000 COP13.75410 NOK
10000 COP27.50820 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / البيزو الكولومبي
1 NOK363.52900 COP
5 NOK1817.64500 COP
10 NOK3635.29000 COP
20 NOK7270.58000 COP
50 NOK18176.45000 COP
100 NOK36352.90000 COP
250 NOK90882.25000 COP
500 NOK181764.50000 COP
1000 NOK363529.00000 COP
2000 NOK727058.00000 COP
5000 NOK1817645.00000 COP
10000 NOK3635290.00000 COP