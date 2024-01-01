ألف بيزو كولومبي إلى كرونة نروجية

تحويل COP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cop
2.66 nok

$1.000 COP = kr0.002656 NOK

Mid-market exchange rate at 13:15
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى NOK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.28518.21
1 EUR1.09211.50.8551.6561.44762.56919.89
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.72413.263
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69273.16123.257

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / كروني نرويجي
1 COP٠٫٠٠٢٦٦ NOK
5 COP٠٫٠١٣٢٨ NOK
10 COP٠٫٠٢٦٥٦ NOK
20 COP٠٫٠٥٣١٢ NOK
50 COP٠٫١٣٢٧٩ NOK
100 COP٠٫٢٦٥٥٩ NOK
250 COP٠٫٦٦٣٩٧ NOK
500 COP١٫٣٢٧٩٣ NOK
1000 COP٢٫٦٥٥٨٧ NOK
2000 COP٥٫٣١١٧٤ NOK
5000 COP١٣٫٢٧٩٣٥ NOK
10000 COP٢٦٫٥٥٨٧٠ NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / البيزو الكولومبي
1 NOK٣٧٦٫٥٢٤٠٠ COP
5 NOK١٬٨٨٢٫٦٢٠٠٠ COP
10 NOK٣٬٧٦٥٫٢٤٠٠٠ COP
20 NOK٧٬٥٣٠٫٤٨٠٠٠ COP
50 NOK١٨٬٨٢٦٫٢٠٠٠٠ COP
100 NOK٣٧٬٦٥٢٫٤٠٠٠٠ COP
250 NOK٩٤٬١٣١٫٠٠٠٠٠ COP
500 NOK١٨٨٬٢٦٢٫٠٠٠٠٠ COP
1000 NOK٣٧٦٬٥٢٤٫٠٠٠٠٠ COP
2000 NOK٧٥٣٬٠٤٨٫٠٠٠٠٠ COP
5000 NOK١٬٨٨٢٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 NOK٣٬٧٦٥٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ COP