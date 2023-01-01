بيزو كولومبي إلى ليف بلغاري

تحويل COP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٤٧ bgn

1.00000 COP = 0.00047 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:11 UTC
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COP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58281.438131.662530.964818.2069
1GBP1.155811.23145102.371.661961.921291.1151221.0407
1USD0.938450.812051183.12951.34961.560180.905417.0861
1INR0.01128890.00976850.012029410.01623490.01876810.01089140.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / لياف بلغاري
1 COP0.00047 BGN
5 COP0.00234 BGN
10 COP0.00468 BGN
20 COP0.00936 BGN
50 COP0.02340 BGN
100 COP0.04681 BGN
250 COP0.11702 BGN
500 COP0.23404 BGN
1000 COP0.46808 BGN
2000 COP0.93616 BGN
5000 COP2.34039 BGN
10000 COP4.68078 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / البيزو الكولومبي
1 BGN2136.40000 COP
5 BGN10682.00000 COP
10 BGN21364.00000 COP
20 BGN42728.00000 COP
50 BGN106820.00000 COP
100 BGN213640.00000 COP
250 BGN534100.00000 COP
500 BGN1068200.00000 COP
1000 BGN2136400.00000 COP
2000 BGN4272800.00000 COP
5000 BGN10682000.00000 COP
10000 BGN21364000.00000 COP