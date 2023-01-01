بيزو كولومبي إلى دولار ناميبي

تحويل COP إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٫٨٠ nad

1.00000 COP = 0.00480 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:20 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

COP إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 NAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.62831.439381.66290.9650518.2077
1GBP1.15511.2315102.3641.662461.920621.1146321.0296
1USD0.937850.812018183.12151.349951.559580.9051517.0764
1INR0.01128310.009769050.012030610.01624070.01876260.01088950.205439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Namibian Dollar
1 COP0.00480 NAD
5 COP0.02401 NAD
10 COP0.04802 NAD
20 COP0.09604 NAD
50 COP0.24009 NAD
100 COP0.48019 NAD
250 COP1.20047 NAD
500 COP2.40094 NAD
1000 COP4.80189 NAD
2000 COP9.60378 NAD
5000 COP24.00945 NAD
10000 COP48.01890 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / البيزو الكولومبي
1 NAD208.25100 COP
5 NAD1041.25500 COP
10 NAD2082.51000 COP
20 NAD4165.02000 COP
50 NAD10412.55000 COP
100 NAD20825.10000 COP
250 NAD52062.75000 COP
500 NAD104125.50000 COP
1000 NAD208251.00000 COP
2000 NAD416502.00000 COP
5000 NAD1041255.00000 COP
10000 NAD2082510.00000 COP