بيزو كولومبي إلى دولار بروني

تحويل COP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٣٥ bnd

1.00000 COP = 0.00035 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
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COP إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58051.438081.66240.964718.2058
1GBP1.155811.2316102.381.662111.921371.11521.0419
1USD0.938450.811952183.12731.349551.560060.905317.085
1INR0.01128920.009767570.012029710.01623470.01876710.01089050.205528

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار بروني
1 COP0.00035 BND
5 COP0.00174 BND
10 COP0.00349 BND
20 COP0.00697 BND
50 COP0.01744 BND
100 COP0.03487 BND
250 COP0.08718 BND
500 COP0.17436 BND
1000 COP0.34871 BND
2000 COP0.69742 BND
5000 COP1.74356 BND
10000 COP3.48712 BND
معدلات التحويل دولار بروني / البيزو الكولومبي
1 BND2867.69000 COP
5 BND14338.45000 COP
10 BND28676.90000 COP
20 BND57353.80000 COP
50 BND143384.50000 COP
100 BND286769.00000 COP
250 BND716922.50000 COP
500 BND1433845.00000 COP
1000 BND2867690.00000 COP
2000 BND5735380.00000 COP
5000 BND14338450.00000 COP
10000 BND28676900.00000 COP