10 بيزو كولومبي إلى دولار بروني

تحويل COP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

10 cop
0.00 bnd

$1.000 COP = B$0.0003254 BND

Mid-market exchange rate at 11:28
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COP إلى BND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3720.7831.5151.32557.29118.225
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.57619.906
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.74413.279
1 GBP1.2761.1691.75211.9341.69173.12423.262

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار بروني
1 COP٠٫٠٠٠٣٣ BND
5 COP٠٫٠٠١٦٣ BND
10 COP٠٫٠٠٣٢٥ BND
20 COP٠٫٠٠٦٥١ BND
50 COP٠٫٠١٦٢٧ BND
100 COP٠٫٠٣٢٥٤ BND
250 COP٠٫٠٨١٣٦ BND
500 COP٠٫١٦٢٧٢ BND
1000 COP٠٫٣٢٥٤٤ BND
2000 COP٠٫٦٥٠٨٨ BND
5000 COP١٫٦٢٧٢١ BND
10000 COP٣٫٢٥٤٤١ BND
معدلات التحويل دولار بروني / البيزو الكولومبي
1 BND٣٬٠٧٢٫٧٦٠٠٠ COP
5 BND١٥٬٣٦٣٫٨٠٠٠٠ COP
10 BND٣٠٬٧٢٧٫٦٠٠٠٠ COP
20 BND٦١٬٤٥٥٫٢٠٠٠٠ COP
50 BND١٥٣٬٦٣٨٫٠٠٠٠٠ COP
100 BND٣٠٧٬٢٧٦٫٠٠٠٠٠ COP
250 BND٧٦٨٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ COP
500 BND١٬٥٣٦٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 BND٣٬٠٧٢٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 BND٦٬١٤٥٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 BND١٥٬٣٦٣٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 BND٣٠٬٧٢٧٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ COP