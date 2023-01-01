بيزو كولومبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل COP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢٦٫٥٠ cve

1.00000 COP = 0.02650 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
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COP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.59921.438521.663050.9645518.2087
1GBP1.155611.23165102.3811.66231.921751.1146421.0411
1USD0.938250.811919183.12541.349651.560310.90517.0837
1INR0.01128680.00976740.0120310.01623630.01877050.01088720.205517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / اسكودو الرأس الأخضر
1 COP0.02650 CVE
5 COP0.13252 CVE
10 COP0.26503 CVE
20 COP0.53006 CVE
50 COP1.32516 CVE
100 COP2.65031 CVE
250 COP6.62578 CVE
500 COP13.25155 CVE
1000 COP26.50310 CVE
2000 COP53.00620 CVE
5000 COP132.51550 CVE
10000 COP265.03100 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / البيزو الكولومبي
1 CVE37.73150 COP
5 CVE188.65750 COP
10 CVE377.31500 COP
20 CVE754.63000 COP
50 CVE1886.57500 COP
100 CVE3773.15000 COP
250 CVE9432.87500 COP
500 CVE18865.75000 COP
1000 CVE37731.50000 COP
2000 CVE75463.00000 COP
5000 CVE188657.50000 COP
10000 CVE377315.00000 COP