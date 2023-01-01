بيزو كولومبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل COP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / البيزو الكولومبي
|1 CVE
|37.73150 COP
|5 CVE
|188.65750 COP
|10 CVE
|377.31500 COP
|20 CVE
|754.63000 COP
|50 CVE
|1886.57500 COP
|100 CVE
|3773.15000 COP
|250 CVE
|9432.87500 COP
|500 CVE
|18865.75000 COP
|1000 CVE
|37731.50000 COP
|2000 CVE
|75463.00000 COP
|5000 CVE
|188657.50000 COP
|10000 CVE
|377315.00000 COP