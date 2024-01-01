10 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو كولومبي

تحويل CVE إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

10 cve
399.82 cop

Esc1.000 CVE = $39.98 COP

Mid-market exchange rate at 18:23
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CVE إلى COP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7591.5021.6590.94620.859
1 GBP1.16811.276107.151.7531.9381.10524.358
1 USD0.9150.783183.9441.3741.5180.86619.083
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / البيزو الكولومبي
1 CVE٣٩٫٩٨١٦٠ COP
5 CVE١٩٩٫٩٠٨٠٠ COP
10 CVE٣٩٩٫٨١٦٠٠ COP
20 CVE٧٩٩٫٦٣٢٠٠ COP
50 CVE١٬٩٩٩٫٠٨٠٠٠ COP
100 CVE٣٬٩٩٨٫١٦٠٠٠ COP
250 CVE٩٬٩٩٥٫٤٠٠٠٠ COP
500 CVE١٩٬٩٩٠٫٨٠٠٠٠ COP
1000 CVE٣٩٬٩٨١٫٦٠٠٠٠ COP
2000 CVE٧٩٬٩٦٣٫٢٠٠٠٠ COP
5000 CVE١٩٩٬٩٠٨٫٠٠٠٠٠ COP
10000 CVE٣٩٩٬٨١٦٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / اسكودو الرأس الأخضر
1 COP٠٫٠٢٥٠١ CVE
5 COP٠٫١٢٥٠٦ CVE
10 COP٠٫٢٥٠١٢ CVE
20 COP٠٫٥٠٠٢٣ CVE
50 COP١٫٢٥٠٥٨ CVE
100 COP٢٫٥٠١١٥ CVE
250 COP٦٫٢٥٢٨٧ CVE
500 COP١٢٫٥٠٥٧٥ CVE
1000 COP٢٥٫٠١١٥٠ CVE
2000 COP٥٠٫٠٢٣٠٠ CVE
5000 COP١٢٥٫٠٥٧٥٠ CVE
10000 COP٢٥٠٫١١٥٠٠ CVE