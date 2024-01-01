Kolombiya pesosundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile COP → CVE çevirin

1.000 cop
26,83 cve

1,000 COP = 0,02683 CVE

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Cape Verde Escudosu
1 COP0,02683 CVE
5 COP0,13417 CVE
10 COP0,26834 CVE
20 COP0,53668 CVE
50 COP1,34171 CVE
100 COP2,68341 CVE
250 COP6,70853 CVE
500 COP13,41705 CVE
1000 COP26,83410 CVE
2000 COP53,66820 CVE
5000 COP134,17050 CVE
10000 COP268,34100 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kolombiya Pesosu
1 CVE37,26610 COP
5 CVE186,33050 COP
10 CVE372,66100 COP
20 CVE745,32200 COP
50 CVE1.863,30500 COP
100 CVE3.726,61000 COP
250 CVE9.316,52500 COP
500 CVE18.633,05000 COP
1000 CVE37.266,10000 COP
2000 CVE74.532,20000 COP
5000 CVE186.330,50000 COP
10000 CVE372.661,00000 COP