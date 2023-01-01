بيزو كولومبي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل COP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٦٫٢٨ hnl

1.00000 COP = 0.00628 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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COP إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59841.438621.663230.96518.208
1GBP1.155611.2316102.3811.662411.921971.1151621.0405
1USD0.938250.811952183.12851.34981.560550.9053517.0839
1INR0.01128690.009767430.012029610.01623750.01877270.0108910.205512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / لامبيرا هندوراسي
1 COP0.00628 HNL
5 COP0.03142 HNL
10 COP0.06284 HNL
20 COP0.12567 HNL
50 COP0.31418 HNL
100 COP0.62835 HNL
250 COP1.57088 HNL
500 COP3.14176 HNL
1000 COP6.28353 HNL
2000 COP12.56706 HNL
5000 COP31.41765 HNL
10000 COP62.83530 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / البيزو الكولومبي
1 HNL159.14600 COP
5 HNL795.73000 COP
10 HNL1591.46000 COP
20 HNL3182.92000 COP
50 HNL7957.30000 COP
100 HNL15914.60000 COP
250 HNL39786.50000 COP
500 HNL79573.00000 COP
1000 HNL159146.00000 COP
2000 HNL318292.00000 COP
5000 HNL795730.00000 COP
10000 HNL1591460.00000 COP