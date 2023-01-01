بيزو كولومبي إلى دينار مقدوني

تحويل COP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٤٫٧٢ mkd

1.00000 COP = 0.01472 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:19 UTC
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COP إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دينار مقدوني
1 COP0.01472 MKD
5 COP0.07358 MKD
10 COP0.14716 MKD
20 COP0.29431 MKD
50 COP0.73579 MKD
100 COP1.47157 MKD
250 COP3.67893 MKD
500 COP7.35785 MKD
1000 COP14.71570 MKD
2000 COP29.43140 MKD
5000 COP73.57850 MKD
10000 COP147.15700 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / البيزو الكولومبي
1 MKD67.95460 COP
5 MKD339.77300 COP
10 MKD679.54600 COP
20 MKD1359.09200 COP
50 MKD3397.73000 COP
100 MKD6795.46000 COP
250 MKD16988.65000 COP
500 MKD33977.30000 COP
1000 MKD67954.60000 COP
2000 MKD135909.20000 COP
5000 MKD339773.00000 COP
10000 MKD679546.00000 COP