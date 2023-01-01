بيزو كولومبي إلى دونغ فيتنامي

تحويل COP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
6193 vnd

1.00000 COP = 6.19327 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0662588.6371.43881.662120.964518.2056
1GBP1.1549311.23135102.3621.661581.919491.1139321.0246
1USD0.937850.812117183.12971.34941.558850.904617.0744
1INR0.0112820.009769270.012029410.01623250.0187520.01088180.205395

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Vietnamese Dong
1 COP6.19327 VND
5 COP30.96635 VND
10 COP61.93270 VND
20 COP123.86540 VND
50 COP309.66350 VND
100 COP619.32700 VND
250 COP1548.31750 VND
500 COP3096.63500 VND
1000 COP6193.27000 VND
2000 COP12386.54000 VND
5000 COP30966.35000 VND
10000 COP61932.70000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / البيزو الكولومبي
1 VND0.16147 COP
5 VND0.80733 COP
10 VND1.61466 COP
20 VND3.22932 COP
50 VND8.07330 COP
100 VND16.14660 COP
250 VND40.36650 COP
500 VND80.73300 COP
1000 VND161.46600 COP
2000 VND322.93200 COP
5000 VND807.33000 COP
10000 VND1614.66000 COP