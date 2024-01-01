5 بيزو كولومبي إلى دونغ فيتنامي

تحويل COP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

5 cop
31 vnd

$1.000 COP = ₫6.184 VND

Mid-market exchange rate at 14:17
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى VND مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5161.32557.27418.209
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44762.53819.882
1 CAD0.7280.66710.571.1030.96441.68313.252
1 GBP1.2771.1691.75411.9351.69173.11423.244

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Vietnamese Dong
1 COP٦٫١٨٤٣٥ VND
5 COP٣٠٫٩٢١٧٥ VND
10 COP٦١٫٨٤٣٥٠ VND
20 COP١٢٣٫٦٨٧٠٠ VND
50 COP٣٠٩٫٢١٧٥٠ VND
100 COP٦١٨٫٤٣٥٠٠ VND
250 COP١٬٥٤٦٫٠٨٧٥٠ VND
500 COP٣٬٠٩٢٫١٧٥٠٠ VND
1000 COP٦٬١٨٤٫٣٥٠٠٠ VND
2000 COP١٢٬٣٦٨٫٧٠٠٠٠ VND
5000 COP٣٠٬٩٢١٫٧٥٠٠٠ VND
10000 COP٦١٬٨٤٣٫٥٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / البيزو الكولومبي
1000 VND١٦١٫٦٩٨٠٠ COP
2000 VND٣٢٣٫٣٩٦٠٠ COP
5000 VND٨٠٨٫٤٩٠٠٠ COP
10000 VND١٬٦١٦٫٩٨٠٠٠ COP
20000 VND٣٬٢٣٣٫٩٦٠٠٠ COP
50000 VND٨٬٠٨٤٫٩٠٠٠٠ COP
100000 VND١٦٬١٦٩٫٨٠٠٠٠ COP
200000 VND٣٢٬٣٣٩٫٦٠٠٠٠ COP
500000 VND٨٠٬٨٤٩٫٠٠٠٠٠ COP
1000000 VND١٦١٬٦٩٨٫٠٠٠٠٠ COP
2000000 VND٣٢٣٬٣٩٦٫٠٠٠٠٠ COP
5000000 VND٨٠٨٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ COP