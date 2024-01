Colombiaanse Peso (COP)

De Colombiaanse peso is de officiële valuta van Colombia. Het wordt meestal gewisseld tegen de Amerikaanse dollar (USD). De valutacode voor de peso is COP. Het officiële symbool voor de peso is $. Voor de duidelijkheid wordt de valutacode soms afgekort tot COP$. Peso betekend "gewicht" of "pond" in het Spaans, naar de Britse pond. Colombianen verwijzen soms naar de peso met "plata", wat zilver betekent, "billete", wat ticket betekent, of ‘biyuyo’; ‘lucas’; of ‘marmaja’.