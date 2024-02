Kolumbianischer Peso (COP)

Der kolumbianische Peso ist die offizielle Währung Kolumbiens. Am häufigsten wird er mit dem US-Dollar (USD) getauscht. Der Währungscode für den Peso lautet COP, das offizielle Symbol des Pesos ist $. Zur Klarstellung wird der Währungscode manchmal mit COL$ abgekürzt. "Peso" bedeutet auf Spanisch "Gewicht" oder "Pfund", angelehnt an den britischen Pfund. Kolumbianer bezeichnen den Peso umgangssprachlich als "Plata", was Silber bedeutet; "Billete", was Ticket bedeutet; "Biyuyo"; "Lucas"; oder "Marmaja".