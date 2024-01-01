哥倫比亞披索 (COP)

哥倫比亞披索是哥倫比亞的官方貨幣。它最常與美元（USD）兌換。披索的貨幣代碼是 COP，官方符號是 $。為了清晰起見，貨幣代碼有時被縮寫為 COL$。披索根據英鎊命名，於西班牙語中的意思是「重量」或「磅」。 哥倫比亞人可能將披索俗稱為「普拉塔（plata）」，意為銀；「甜菜（billete）」，意為門票；「biyuyo」； 「lucas」； 或「marmaja」。