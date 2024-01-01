哥倫比亞披索 (COP)
哥倫比亞披索是哥倫比亞的官方貨幣。它最常與美元（USD）兌換。披索的貨幣代碼是 COP，官方符號是 $。為了清晰起見，貨幣代碼有時被縮寫為 COL$。披索根據英鎊命名，於西班牙語中的意思是「重量」或「磅」。 哥倫比亞人可能將披索俗稱為「普拉塔（plata）」，意為銀；「甜菜（billete）」，意為門票；「biyuyo」； 「lucas」； 或「marmaja」。
貨幣名稱
哥倫比亞披索
貨幣符號
$
COP 匯率
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|AUD
|SGD
|PHP
|ZAR
|從COP
|0.00026
|0.00024
|0.00035
|0.00020
|0.00039
|0.00035
|0.01478
|0.00482
|至COP
|3905.93000
|4178.37000
|2856.99000
|4878.70000
|2551.55000
|2867.68000
|67.66260
|207.67700
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