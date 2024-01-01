哥倫比亞披索 (COP)

哥倫比亞披索是哥倫比亞的官方貨幣。它最常與美元（USD）兌換。披索的貨幣代碼是 COP，官方符號是 $。為了清晰起見，貨幣代碼有時被縮寫為 COL$。披索根據英鎊命名，於西班牙語中的意思是「重量」或「磅」。 哥倫比亞人可能將披索俗稱為「普拉塔（plata）」，意為銀；「甜菜（billete）」，意為門票；「biyuyo」； 「lucas」； 或「marmaja」。

貨幣名稱

哥倫比亞披索

$

COP 匯率

 USD EUR CAD GBP AUD SGD PHP ZAR
從COP0.00026 0.00024 0.00035 0.00020 0.00039 0.00035 0.01478 0.00482
至COP3905.93000 4178.37000 2856.99000 4878.70000 2551.55000 2867.68000 67.66260 207.67700

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比較匯率

哥倫比亞比索兌各國貨幣匯率