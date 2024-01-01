Колумбийское песо (COP)

Колумбийское песо — это официальная валюта Колумбии. Песо чаще всего обменивают на доллар США. Код валюты — COP; символ — $ или COL$. Песо значит 'вес' или 'груз' по-испански по аналогии с британским фунтом. Колумбийцы также называют свою валюту: ‘plata’, ‘billete’, ‘biyuyo,’ ‘lucas,’ и ‘marmaja’.

Название валюты

Колумбийское песо

$

Обменный курс для COP

 USD EUR CAD GBP AUD SGD PHP ZAR
Из COP0.00025 0.00023 0.00034 0.00019 0.00037 0.00033 0.01451 0.00452
В COP4021.53000 4392.11000 2939.61000 5220.55000 2708.70000 2998.34000 68.93000 221.23800

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