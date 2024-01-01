Колумбийское песо (COP)
Колумбийское песо — это официальная валюта Колумбии. Песо чаще всего обменивают на доллар США. Код валюты — COP; символ — $ или COL$. Песо значит 'вес' или 'груз' по-испански по аналогии с британским фунтом. Колумбийцы также называют свою валюту: ‘plata’, ‘billete’, ‘biyuyo,’ ‘lucas,’ и ‘marmaja’.
Название валюты
Колумбийское песо
Символ валюты
$
Обменный курс для COP
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|AUD
|SGD
|PHP
|ZAR
|Из COP
|0.00025
|0.00023
|0.00034
|0.00019
|0.00037
|0.00033
|0.01451
|0.00452
|В COP
|4021.53000
|4392.11000
|2939.61000
|5220.55000
|2708.70000
|2998.34000
|68.93000
|221.23800
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