بيزو كولومبي إلى زلوتي بولندي

تحويل COP إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٫١٠ pln

1.00000 COP = 0.00110 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الزلوتي البولندي
1 COP0.00110 PLN
5 COP0.00552 PLN
10 COP0.01103 PLN
20 COP0.02207 PLN
50 COP0.05517 PLN
100 COP0.11034 PLN
250 COP0.27585 PLN
500 COP0.55171 PLN
1000 COP1.10342 PLN
2000 COP2.20684 PLN
5000 COP5.51710 PLN
10000 COP11.03420 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / البيزو الكولومبي
1 PLN906.27600 COP
5 PLN4531.38000 COP
10 PLN9062.76000 COP
20 PLN18125.52000 COP
50 PLN45313.80000 COP
100 PLN90627.60000 COP
250 PLN226569.00000 COP
500 PLN453138.00000 COP
1000 PLN906276.00000 COP
2000 PLN1812552.00000 COP
5000 PLN4531380.00000 COP
10000 PLN9062760.00000 COP