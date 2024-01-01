20 بيزو كولومبي إلى زلوتي بولندي

تحويل COP إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
0.02 pln

$1.000 COP = zł0.0009711 PLN

Mid-market exchange rate at 13:28
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COP إلى PLN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5161.32557.27618.195
1 EUR1.09311.50.8561.6561.44862.58619.882
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71813.253
1 GBP1.2771.1681.75311.9351.69273.12723.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الزلوتي البولندي
1 COP٠٫٠٠٠٩٧ PLN
5 COP٠٫٠٠٤٨٦ PLN
10 COP٠٫٠٠٩٧١ PLN
20 COP٠٫٠١٩٤٢ PLN
50 COP٠٫٠٤٨٥٦ PLN
100 COP٠٫٠٩٧١١ PLN
250 COP٠٫٢٤٢٧٨ PLN
500 COP٠٫٤٨٥٥٥ PLN
1000 COP٠٫٩٧١١١ PLN
2000 COP١٫٩٤٢٢٢ PLN
5000 COP٤٫٨٥٥٥٤ PLN
10000 COP٩٫٧١١٠٩ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / البيزو الكولومبي
1 PLN١٬٠٢٩٫٧٥٠٠٠ COP
5 PLN٥٬١٤٨٫٧٥٠٠٠ COP
10 PLN١٠٬٢٩٧٫٥٠٠٠٠ COP
20 PLN٢٠٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ COP
50 PLN٥١٬٤٨٧٫٥٠٠٠٠ COP
100 PLN١٠٢٬٩٧٥٫٠٠٠٠٠ COP
250 PLN٢٥٧٬٤٣٧٫٥٠٠٠٠ COP
500 PLN٥١٤٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ COP
1000 PLN١٬٠٢٩٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 PLN٢٬٠٥٩٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 PLN٥٬١٤٨٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 PLN١٠٬٢٩٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP