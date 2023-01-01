بيزو كولومبي إلى جنيه مصري

تحويل COP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
7.88 egp

1.00000 COP = 0.00788 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:54 UTC
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COP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.60531.438351.662580.9647518.2063
1GBP1.155611.23165102.3931.662171.92131.1148721.0394
1USD0.938250.811919183.1351.349551.559940.9051517.0823
1INR0.0112860.009766270.012028610.01623320.01876390.01088770.205477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه مصري
1 COP0.00788 EGP
5 COP0.03939 EGP
10 COP0.07879 EGP
20 COP0.15757 EGP
50 COP0.39393 EGP
100 COP0.78786 EGP
250 COP1.96966 EGP
500 COP3.93931 EGP
1000 COP7.87863 EGP
2000 COP15.75726 EGP
5000 COP39.39315 EGP
10000 COP78.78630 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / البيزو الكولومبي
1 EGP126.92600 COP
5 EGP634.63000 COP
10 EGP1269.26000 COP
20 EGP2538.52000 COP
50 EGP6346.30000 COP
100 EGP12692.60000 COP
250 EGP31731.50000 COP
500 EGP63463.00000 COP
1000 EGP126926.00000 COP
2000 EGP253852.00000 COP
5000 EGP634630.00000 COP
10000 EGP1269260.00000 COP