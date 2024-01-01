100 بيزو كولومبي إلى جنيه مصري

تحويل COP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

100 cop
1.21 egp

$1.000 COP = E£0.01211 EGP

Mid-market exchange rate at 11:55
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COP إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5161.32557.29918.227
1 EUR1.09311.50.8561.6561.44762.60519.915
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.74313.279
1 GBP1.2771.1691.75311.9351.69273.16223.273

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه مصري
1 COP٠٫٠١٢١١ EGP
5 COP٠٫٠٦٠٥٧ EGP
10 COP٠٫١٢١١٤ EGP
20 COP٠٫٢٤٢٢٩ EGP
50 COP٠٫٦٠٥٧٢ EGP
100 COP١٫٢١١٤٣ EGP
250 COP٣٫٠٢٨٥٨ EGP
500 COP٦٫٠٥٧١٥ EGP
1000 COP١٢٫١١٤٣٠ EGP
2000 COP٢٤٫٢٢٨٦٠ EGP
5000 COP٦٠٫٥٧١٥٠ EGP
10000 COP١٢١٫١٤٣٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / البيزو الكولومبي
1 EGP٨٢٫٥٤٧١٠ COP
5 EGP٤١٢٫٧٣٥٥٠ COP
10 EGP٨٢٥٫٤٧١٠٠ COP
20 EGP١٬٦٥٠٫٩٤٢٠٠ COP
50 EGP٤٬١٢٧٫٣٥٥٠٠ COP
100 EGP٨٬٢٥٤٫٧١٠٠٠ COP
250 EGP٢٠٬٦٣٦٫٧٧٥٠٠ COP
500 EGP٤١٬٢٧٣٫٥٥٠٠٠ COP
1000 EGP٨٢٬٥٤٧٫١٠٠٠٠ COP
2000 EGP١٦٥٬٠٩٤٫٢٠٠٠٠ COP
5000 EGP٤١٢٬٧٣٥٫٥٠٠٠٠ COP
10000 EGP٨٢٥٬٤٧١٫٠٠٠٠٠ COP