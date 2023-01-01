بيزو كولومبي إلى روبية سريلانكي

تحويل COP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٨٢٫٤٨ lkr

1.00000 COP = 0.08248 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:17 UTC
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COP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / روبية سريلانكية
1 COP0.08248 LKR
5 COP0.41242 LKR
10 COP0.82483 LKR
20 COP1.64967 LKR
50 COP4.12417 LKR
100 COP8.24834 LKR
250 COP20.62085 LKR
500 COP41.24170 LKR
1000 COP82.48340 LKR
2000 COP164.96680 LKR
5000 COP412.41700 LKR
10000 COP824.83400 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / البيزو الكولومبي
1 LKR12.12360 COP
5 LKR60.61800 COP
10 LKR121.23600 COP
20 LKR242.47200 COP
50 LKR606.18000 COP
100 LKR1212.36000 COP
250 LKR3030.90000 COP
500 LKR6061.80000 COP
1000 LKR12123.60000 COP
2000 LKR24247.20000 COP
5000 LKR60618.00000 COP
10000 LKR121236.00000 COP