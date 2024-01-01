Kolombiya pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile COP → LKR çevirin

1.000 cop
77,35 lkr

1,000 COP = 0,07735 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kolombiya pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 COP0,07735 LKR
5 COP0,38675 LKR
10 COP0,77349 LKR
20 COP1,54698 LKR
50 COP3,86745 LKR
100 COP7,73490 LKR
250 COP19,33725 LKR
500 COP38,67450 LKR
1000 COP77,34900 LKR
2000 COP154,69800 LKR
5000 COP386,74500 LKR
10000 COP773,49000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kolombiya Pesosu
1 LKR12,92840 COP
5 LKR64,64200 COP
10 LKR129,28400 COP
20 LKR258,56800 COP
50 LKR646,42000 COP
100 LKR1.292,84000 COP
250 LKR3.232,10000 COP
500 LKR6.464,20000 COP
1000 LKR12.928,40000 COP
2000 LKR25.856,80000 COP
5000 LKR64.642,00000 COP
10000 LKR129.284,00000 COP