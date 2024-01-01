500 Sri Lanka rupisinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → COP çevirin

500 lkr
6.721,15 cop

1,000Sr LKR = 13,44$ COP

05:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,606813,6879
Düşük12,994412,6754
Ortalama13,278413,1912
Değişim-1.21%2.03%
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1 LKR → COP istatistikleri

LKR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6068, en düşük 12,9944 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,2784 oldu. LKR → COP kurundaki değişiklik -1.21 değerindeydi.

LKR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,6879, en düşük 12,6754 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,1912 oldu. LKR → COP kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7181,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6281,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5571,9681,1861,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kolombiya Pesosu
1 LKR13,44230 COP
5 LKR67,21150 COP
10 LKR134,42300 COP
20 LKR268,84600 COP
50 LKR672,11500 COP
100 LKR1.344,23000 COP
250 LKR3.360,57500 COP
500 LKR6.721,15000 COP
1000 LKR13.442,30000 COP
2000 LKR26.884,60000 COP
5000 LKR67.211,50000 COP
10000 LKR134.423,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 COP0,07439 LKR
5 COP0,37196 LKR
10 COP0,74392 LKR
20 COP1,48784 LKR
50 COP3,71960 LKR
100 COP7,43919 LKR
250 COP18,59797 LKR
500 COP37,19595 LKR
1000 COP74,39190 LKR
2000 COP148,78380 LKR
5000 COP371,95950 LKR
10000 COP743,91900 LKR