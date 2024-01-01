500 Sri Lanka rupisinden Kolombiya pesosuna
Reel döviz kuru ile LKR → COP çevirin
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|1 LKR → COP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|13,6068
|13,6879
|Düşük
|12,9944
|12,6754
|Ortalama
|13,2784
|13,1912
|Değişim
|-1.21%
|2.03%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → COP istatistikleri
LKR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6068, en düşük 12,9944 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,2784 oldu. LKR → COP kurundaki değişiklik -1.21 değerindeydi.
LKR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,6879, en düşük 12,6754 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,1912 oldu. LKR → COP kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kolombiya Pesosu
|1 LKR
|13,44230 COP
|5 LKR
|67,21150 COP
|10 LKR
|134,42300 COP
|20 LKR
|268,84600 COP
|50 LKR
|672,11500 COP
|100 LKR
|1.344,23000 COP
|250 LKR
|3.360,57500 COP
|500 LKR
|6.721,15000 COP
|1000 LKR
|13.442,30000 COP
|2000 LKR
|26.884,60000 COP
|5000 LKR
|67.211,50000 COP
|10000 LKR
|134.423,00000 COP