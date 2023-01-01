بيزو كولومبي إلى ليو روماني

تحويل COP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
1.19 ron

1.00000 COP = 0.00119 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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COP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Romanian Leu
1 COP0.00119 RON
5 COP0.00594 RON
10 COP0.01189 RON
20 COP0.02378 RON
50 COP0.05945 RON
100 COP0.11889 RON
250 COP0.29723 RON
500 COP0.59447 RON
1000 COP1.18893 RON
2000 COP2.37786 RON
5000 COP5.94465 RON
10000 COP11.88930 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / البيزو الكولومبي
1 RON841.09500 COP
5 RON4205.47500 COP
10 RON8410.95000 COP
20 RON16821.90000 COP
50 RON42054.75000 COP
100 RON84109.50000 COP
250 RON210273.75000 COP
500 RON420547.50000 COP
1000 RON841095.00000 COP
2000 RON1682190.00000 COP
5000 RON4205475.00000 COP
10000 RON8410950.00000 COP