بيزو كولومبي إلى ليو روماني
تحويل COP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليو روماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Colombian peso
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Romanian Leu / البيزو الكولومبي
|1 RON
|841.09500 COP
|5 RON
|4205.47500 COP
|10 RON
|8410.95000 COP
|20 RON
|16821.90000 COP
|50 RON
|42054.75000 COP
|100 RON
|84109.50000 COP
|250 RON
|210273.75000 COP
|500 RON
|420547.50000 COP
|1000 RON
|841095.00000 COP
|2000 RON
|1682190.00000 COP
|5000 RON
|4205475.00000 COP
|10000 RON
|8410950.00000 COP