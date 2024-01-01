Kolombiya pesosundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile COP → RON çevirin

1.000 cop
1,21 ron

1,000 COP = 0,001212 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Rumen Leyi
1 COP0,00121 RON
5 COP0,00606 RON
10 COP0,01212 RON
20 COP0,02423 RON
50 COP0,06058 RON
100 COP0,12116 RON
250 COP0,30290 RON
500 COP0,60580 RON
1000 COP1,21159 RON
2000 COP2,42318 RON
5000 COP6,05795 RON
10000 COP12,11590 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kolombiya Pesosu
1 RON825,36400 COP
5 RON4.126,82000 COP
10 RON8.253,64000 COP
20 RON16.507,28000 COP
50 RON41.268,20000 COP
100 RON82.536,40000 COP
250 RON206.341,00000 COP
500 RON412.682,00000 COP
1000 RON825.364,00000 COP
2000 RON1.650.728,00000 COP
5000 RON4.126.820,00000 COP
10000 RON8.253.640,00000 COP