10 ليو روماني إلى بيزو كولومبي

تحويل RON إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٨٬٥٩٦٫٢٥ cop

1.00000 RON = 859.62500 COP

Mid-market exchange rate at 13:54
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.3661.538580.8073631.350050.898283.229
1EUR1.073911.466951.652280.8671.449820.964689.3796
1CAD0.7320640.68168811.126340.5910420.9883240.6575460.929
1AUD0.649950.6052240.88783210.5247460.8774650.58378554.0947

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / البيزو الكولومبي
1 RON859.62500 COP
5 RON4298.12500 COP
10 RON8596.25000 COP
20 RON17192.50000 COP
50 RON42981.25000 COP
100 RON85962.50000 COP
250 RON214906.25000 COP
500 RON429812.50000 COP
1000 RON859625.00000 COP
2000 RON1719250.00000 COP
5000 RON4298125.00000 COP
10000 RON8596250.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Romanian Leu
1 COP0.00116 RON
5 COP0.00582 RON
10 COP0.01163 RON
20 COP0.02327 RON
50 COP0.05816 RON
100 COP0.11633 RON
250 COP0.29083 RON
500 COP0.58165 RON
1000 COP1.16330 RON
2000 COP2.32660 RON
5000 COP5.81650 RON
10000 COP11.63300 RON