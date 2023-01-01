بيزو كولومبي إلى دينار أردني

تحويل COP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.181 jod

1.00000 COP = 0.00018 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:15 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

COP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0658588.59291.43891.663310.964918.2034
1GBP1.1552711.23135102.3491.662321.921581.1147221.03
1USD0.938250.812117183.11951.351.560550.905217.0788
1INR0.01128760.009770470.012030910.01624170.01877480.01089030.205473

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الدينار الأردني
1 COP0.00018 JOD
5 COP0.00090 JOD
10 COP0.00181 JOD
20 COP0.00362 JOD
50 COP0.00904 JOD
100 COP0.01808 JOD
250 COP0.04519 JOD
500 COP0.09039 JOD
1000 COP0.18077 JOD
2000 COP0.36155 JOD
5000 COP0.90387 JOD
10000 COP1.80775 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / البيزو الكولومبي
1 JOD5531.73000 COP
5 JOD27658.65000 COP
10 JOD55317.30000 COP
20 JOD110634.60000 COP
50 JOD276586.50000 COP
100 JOD553173.00000 COP
250 JOD1382932.50000 COP
500 JOD2765865.00000 COP
1000 JOD5531730.00000 COP
2000 JOD11063460.00000 COP
5000 JOD27658650.00000 COP
10000 JOD55317300.00000 COP