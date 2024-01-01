Kolombiya pesosundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile COP → JOD çevirin

1.000 cop
0,184 jod

1,000 COP = 0,0001838 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Ürdün Dinarı
1 COP0,00018 JOD
5 COP0,00092 JOD
10 COP0,00184 JOD
20 COP0,00368 JOD
50 COP0,00919 JOD
100 COP0,01838 JOD
250 COP0,04595 JOD
500 COP0,09190 JOD
1000 COP0,18381 JOD
2000 COP0,36762 JOD
5000 COP0,91905 JOD
10000 COP1,83809 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kolombiya Pesosu
1 JOD5.440,44000 COP
5 JOD27.202,20000 COP
10 JOD54.404,40000 COP
20 JOD108.808,80000 COP
50 JOD272.022,00000 COP
100 JOD544.044,00000 COP
250 JOD1.360.110,00000 COP
500 JOD2.720.220,00000 COP
1000 JOD5.440.440,00000 COP
2000 JOD10.880.880,00000 COP
5000 JOD27.202.200,00000 COP
10000 JOD54.404.400,00000 COP