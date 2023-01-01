بيزو كولومبي إلى بولا بوتسواني

تحويل COP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
3.47 bwp

1.00000 COP = 0.00347 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

COP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 BWP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58051.438081.66240.964718.2058
1GBP1.155811.2316102.381.662111.921371.11521.0419
1USD0.938450.811952183.12731.349551.560060.905317.085
1INR0.01128920.009767570.012029710.01623470.01876710.01089050.205528

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Botswanan Pula
1 COP0.00347 BWP
5 COP0.01737 BWP
10 COP0.03474 BWP
20 COP0.06947 BWP
50 COP0.17369 BWP
100 COP0.34737 BWP
250 COP0.86843 BWP
500 COP1.73686 BWP
1000 COP3.47373 BWP
2000 COP6.94746 BWP
5000 COP17.36865 BWP
10000 COP34.73730 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / البيزو الكولومبي
1 BWP287.87500 COP
5 BWP1439.37500 COP
10 BWP2878.75000 COP
20 BWP5757.50000 COP
50 BWP14393.75000 COP
100 BWP28787.50000 COP
250 BWP71968.75000 COP
500 BWP143937.50000 COP
1000 BWP287875.00000 COP
2000 BWP575750.00000 COP
5000 BWP1439375.00000 COP
10000 BWP2878750.00000 COP