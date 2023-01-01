ألف بولا بوتسواني إلى بيزو كولومبي

تحويل BWP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
299661 cop

1.00000 BWP = 299.66100 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:33 UTC
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BWP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079389.26891.467741.669190.954718.4721
1GBP1.1698611.26265104.4341.717081.952751.1168721.6101
1USD0.92650.791985182.711.35991.546550.8845517.1149
1INR0.01120210.009575450.012090410.01644180.01869850.01069460.206927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / البيزو الكولومبي
1 BWP299.66100 COP
5 BWP1498.30500 COP
10 BWP2996.61000 COP
20 BWP5993.22000 COP
50 BWP14983.05000 COP
100 BWP29966.10000 COP
250 BWP74915.25000 COP
500 BWP149830.50000 COP
1000 BWP299661.00000 COP
2000 BWP599322.00000 COP
5000 BWP1498305.00000 COP
10000 BWP2996610.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Botswanan Pula
1 COP0.00334 BWP
5 COP0.01669 BWP
10 COP0.03337 BWP
20 COP0.06674 BWP
50 COP0.16686 BWP
100 COP0.33371 BWP
250 COP0.83427 BWP
500 COP1.66855 BWP
1000 COP3.33710 BWP
2000 COP6.67420 BWP
5000 COP16.68550 BWP
10000 COP33.37100 BWP