بيزو كولومبي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل COP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.43 nzd

1.00000 COP = 0.00043 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار نيوزيلندي
1 COP0.00043 NZD
5 COP0.00215 NZD
10 COP0.00431 NZD
20 COP0.00862 NZD
50 COP0.02155 NZD
100 COP0.04309 NZD
250 COP0.10773 NZD
500 COP0.21546 NZD
1000 COP0.43091 NZD
2000 COP0.86183 NZD
5000 COP2.15457 NZD
10000 COP4.30914 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / البيزو الكولومبي
1 NZD2320.65000 COP
5 NZD11603.25000 COP
10 NZD23206.50000 COP
20 NZD46413.00000 COP
50 NZD116032.50000 COP
100 NZD232065.00000 COP
250 NZD580162.50000 COP
500 NZD1160325.00000 COP
1000 NZD2320650.00000 COP
2000 NZD4641300.00000 COP
5000 NZD11603250.00000 COP
10000 NZD23206500.00000 COP