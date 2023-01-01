بيزو كولومبي إلى دينار صربي

تحويل COP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
27.92 rsd

1.00000 COP = 0.02792 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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COP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الدينار الصربي
1 COP0.02792 RSD
5 COP0.13960 RSD
10 COP0.27921 RSD
20 COP0.55841 RSD
50 COP1.39603 RSD
100 COP2.79207 RSD
250 COP6.98018 RSD
500 COP13.96035 RSD
1000 COP27.92070 RSD
2000 COP55.84140 RSD
5000 COP139.60350 RSD
10000 COP279.20700 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / البيزو الكولومبي
1 RSD35.81570 COP
5 RSD179.07850 COP
10 RSD358.15700 COP
20 RSD716.31400 COP
50 RSD1790.78500 COP
100 RSD3581.57000 COP
250 RSD8953.92500 COP
500 RSD17907.85000 COP
1000 RSD35815.70000 COP
2000 RSD71631.40000 COP
5000 RSD179078.50000 COP
10000 RSD358157.00000 COP