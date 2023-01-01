بيزو كولومبي إلى ريال عماني

تحويل COP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٠٩٨ omr

1.00000 COP = 0.00010 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال العماني
1 COP0.00010 OMR
5 COP0.00049 OMR
10 COP0.00098 OMR
20 COP0.00196 OMR
50 COP0.00490 OMR
100 COP0.00980 OMR
250 COP0.02451 OMR
500 COP0.04902 OMR
1000 COP0.09804 OMR
2000 COP0.19608 OMR
5000 COP0.49021 OMR
10000 COP0.98042 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / البيزو الكولومبي
1 OMR10199.70000 COP
5 OMR50998.50000 COP
10 OMR101997.00000 COP
20 OMR203994.00000 COP
50 OMR509985.00000 COP
100 OMR1019970.00000 COP
250 OMR2549925.00000 COP
500 OMR5099850.00000 COP
1000 OMR10199700.00000 COP
2000 OMR20399400.00000 COP
5000 OMR50998500.00000 COP
10000 OMR101997000.00000 COP