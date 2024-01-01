Kolombiya pesosundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile COP → OMR çevirin

1.000 cop
0,100 omr

1,000 COP = 0,00009982 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Umman Riyali
1 COP0,00010 OMR
5 COP0,00050 OMR
10 COP0,00100 OMR
20 COP0,00200 OMR
50 COP0,00499 OMR
100 COP0,00998 OMR
250 COP0,02495 OMR
500 COP0,04991 OMR
1000 COP0,09982 OMR
2000 COP0,19964 OMR
5000 COP0,49909 OMR
10000 COP0,99819 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kolombiya Pesosu
1 OMR10.018,20000 COP
5 OMR50.091,00000 COP
10 OMR100.182,00000 COP
20 OMR200.364,00000 COP
50 OMR500.910,00000 COP
100 OMR1.001.820,00000 COP
250 OMR2.504.550,00000 COP
500 OMR5.009.100,00000 COP
1000 OMR10.018.200,00000 COP
2000 OMR20.036.400,00000 COP
5000 OMR50.091.000,00000 COP
10000 OMR100.182.000,00000 COP