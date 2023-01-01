500 Yemen riyalinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile OMR → COP çevirin

500 omr
5.293.450 cop

1.00000 OMR = 10586.90000 COP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

OMR → COP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 COP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Kolombiya Pesosu
1 OMR10586.90000 COP
5 OMR52934.50000 COP
10 OMR105869.00000 COP
20 OMR211738.00000 COP
50 OMR529345.00000 COP
100 OMR1058690.00000 COP
250 OMR2646725.00000 COP
500 OMR5293450.00000 COP
1000 OMR10586900.00000 COP
2000 OMR21173800.00000 COP
5000 OMR52934500.00000 COP
10000 OMR105869000.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Umman Riyali
1 COP0.00009 OMR
5 COP0.00047 OMR
10 COP0.00094 OMR
20 COP0.00189 OMR
50 COP0.00472 OMR
100 COP0.00945 OMR
250 COP0.02361 OMR
500 COP0.04723 OMR
1000 COP0.09446 OMR
2000 COP0.18891 OMR
5000 COP0.47228 OMR
10000 COP0.94457 OMR