5 بيزو كولومبي إلى ريال عماني

تحويل COP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5 cop
0.000 omr

$1.000 COP = ر.ع.0.00009495 OMR

Mid-market exchange rate at 13:20
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COP إلى OMR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.27218.196
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.55919.875
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71213.252
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69273.12323.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال العماني
1 COP٠٫٠٠٠٠٩ OMR
5 COP٠٫٠٠٠٤٧ OMR
10 COP٠٫٠٠٠٩٥ OMR
20 COP٠٫٠٠١٩٠ OMR
50 COP٠٫٠٠٤٧٥ OMR
100 COP٠٫٠٠٩٥٠ OMR
250 COP٠٫٠٢٣٧٤ OMR
500 COP٠٫٠٤٧٤٨ OMR
1000 COP٠٫٠٩٤٩٥ OMR
2000 COP٠٫١٨٩٩٠ OMR
5000 COP٠٫٤٧٤٧٦ OMR
10000 COP٠٫٩٤٩٥٢ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / البيزو الكولومبي
1 OMR١٠٬٥٣١٫٧٠٠٠٠ COP
5 OMR٥٢٬٦٥٨٫٥٠٠٠٠ COP
10 OMR١٠٥٬٣١٧٫٠٠٠٠٠ COP
20 OMR٢١٠٬٦٣٤٫٠٠٠٠٠ COP
50 OMR٥٢٦٬٥٨٥٫٠٠٠٠٠ COP
100 OMR١٬٠٥٣٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
250 OMR٢٬٦٣٢٬٩٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 OMR٥٬٢٦٥٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 OMR١٠٬٥٣١٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 OMR٢١٬٠٦٣٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 OMR٥٢٬٦٥٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 OMR١٠٥٬٣١٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ COP