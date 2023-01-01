بيزو كولومبي إلى ليك ألباني

تحويل COP إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢٥٫٤٦ all

1.00000 COP = 0.02546 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:10 UTC
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COP إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ليك ألباني
1 COP0.02546 ALL
5 COP0.12729 ALL
10 COP0.25457 ALL
20 COP0.50915 ALL
50 COP1.27287 ALL
100 COP2.54574 ALL
250 COP6.36435 ALL
500 COP12.72870 ALL
1000 COP25.45740 ALL
2000 COP50.91480 ALL
5000 COP127.28700 ALL
10000 COP254.57400 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / البيزو الكولومبي
1 ALL39.28130 COP
5 ALL196.40650 COP
10 ALL392.81300 COP
20 ALL785.62600 COP
50 ALL1964.06500 COP
100 ALL3928.13000 COP
250 ALL9820.32500 COP
500 ALL19640.65000 COP
1000 ALL39281.30000 COP
2000 ALL78562.60000 COP
5000 ALL196406.50000 COP
10000 ALL392813.00000 COP