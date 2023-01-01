بيزو كولومبي إلى فرنك رواندي

تحويل COP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٣٠٦ rwf

1.00000 COP = 0.30589 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:57 UTC
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COP إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Rwandan Franc
1 COP0.30589 RWF
5 COP1.52943 RWF
10 COP3.05885 RWF
20 COP6.11770 RWF
50 COP15.29425 RWF
100 COP30.58850 RWF
250 COP76.47125 RWF
500 COP152.94250 RWF
1000 COP305.88500 RWF
2000 COP611.77000 RWF
5000 COP1529.42500 RWF
10000 COP3058.85000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / البيزو الكولومبي
1 RWF3.26921 COP
5 RWF16.34605 COP
10 RWF32.69210 COP
20 RWF65.38420 COP
50 RWF163.46050 COP
100 RWF326.92100 COP
250 RWF817.30250 COP
500 RWF1634.60500 COP
1000 RWF3269.21000 COP
2000 RWF6538.42000 COP
5000 RWF16346.05000 COP
10000 RWF32692.10000 COP