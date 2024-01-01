1 بيزو كولومبي إلى فرنك رواندي

تحويل COP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0 rwf

$1.000 COP = R₣0.3253 RWF

Mid-market exchange rate at 13:36
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COP إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5151.32557.2818.184
1 EUR1.09311.50.8561.6551.44862.59219.87
1 CAD0.7280.66710.571.1030.96541.72613.246
1 GBP1.2771.1691.75311.9351.69273.16623.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Rwandan Franc
1 COP٠٫٣٢٥٣٣ RWF
5 COP١٫٦٢٦٦٣ RWF
10 COP٣٫٢٥٣٢٦ RWF
20 COP٦٫٥٠٦٥٢ RWF
50 COP١٦٫٢٦٦٣٠ RWF
100 COP٣٢٫٥٣٢٦٠ RWF
250 COP٨١٫٣٣١٥٠ RWF
500 COP١٦٢٫٦٦٣٠٠ RWF
1000 COP٣٢٥٫٣٢٦٠٠ RWF
2000 COP٦٥٠٫٦٥٢٠٠ RWF
5000 COP١٬٦٢٦٫٦٣٠٠٠ RWF
10000 COP٣٬٢٥٣٫٢٦٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / البيزو الكولومبي
1 RWF٣٫٠٧٣٨٤ COP
5 RWF١٥٫٣٦٩٢٠ COP
10 RWF٣٠٫٧٣٨٤٠ COP
20 RWF٦١٫٤٧٦٨٠ COP
50 RWF١٥٣٫٦٩٢٠٠ COP
100 RWF٣٠٧٫٣٨٤٠٠ COP
250 RWF٧٦٨٫٤٦٠٠٠ COP
500 RWF١٬٥٣٦٫٩٢٠٠٠ COP
1000 RWF٣٬٠٧٣٫٨٤٠٠٠ COP
2000 RWF٦٬١٤٧٫٦٨٠٠٠ COP
5000 RWF١٥٬٣٦٩٫٢٠٠٠٠ COP
10000 RWF٣٠٬٧٣٨٫٤٠٠٠٠ COP