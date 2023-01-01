بيزو كولومبي إلى بيزو مكسيكي

تحويل COP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٫٣٥ mxn

1.00000 COP = 0.00435 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:20 UTC
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COP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.62831.439381.66290.9650518.2077
1GBP1.15511.2315102.3641.662461.920621.1146321.0296
1USD0.937850.812018183.12151.349951.559580.9051517.0764
1INR0.01128310.009769050.012030610.01624070.01876260.01088950.205439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mexican Peso
1 COP0.00435 MXN
5 COP0.02177 MXN
10 COP0.04354 MXN
20 COP0.08708 MXN
50 COP0.21770 MXN
100 COP0.43540 MXN
250 COP1.08850 MXN
500 COP2.17700 MXN
1000 COP4.35400 MXN
2000 COP8.70800 MXN
5000 COP21.77000 MXN
10000 COP43.54000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / البيزو الكولومبي
1 MXN229.67400 COP
5 MXN1148.37000 COP
10 MXN2296.74000 COP
20 MXN4593.48000 COP
50 MXN11483.70000 COP
100 MXN22967.40000 COP
250 MXN57418.50000 COP
500 MXN114837.00000 COP
1000 MXN229674.00000 COP
2000 MXN459348.00000 COP
5000 MXN1148370.00000 COP
10000 MXN2296740.00000 COP