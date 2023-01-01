بيزو كولومبي إلى كولون سلفادوري

تحويل COP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢٫٢٣ svc

1.00000 COP = 0.00223 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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COP إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.63151.439061.662640.9644518.2062
1GBP1.15511.23155102.3721.662161.92041.1139421.0287
1USD0.937850.811985183.12451.349651.559330.904617.075
1INR0.01128270.00976830.012030110.01623650.0187590.01088250.205415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / كولون سلفادوري
1 COP0.00223 SVC
5 COP0.01116 SVC
10 COP0.02232 SVC
20 COP0.04464 SVC
50 COP0.11161 SVC
100 COP0.22322 SVC
250 COP0.55806 SVC
500 COP1.11611 SVC
1000 COP2.23223 SVC
2000 COP4.46446 SVC
5000 COP11.16115 SVC
10000 COP22.32230 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / البيزو الكولومبي
1 SVC447.98300 COP
5 SVC2239.91500 COP
10 SVC4479.83000 COP
20 SVC8959.66000 COP
50 SVC22399.15000 COP
100 SVC44798.30000 COP
250 SVC111995.75000 COP
500 SVC223991.50000 COP
1000 SVC447983.00000 COP
2000 SVC895966.00000 COP
5000 SVC2239915.00000 COP
10000 SVC4479830.00000 COP