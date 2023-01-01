بيزو كولومبي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل COP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢٧٫٩٨ bdt

1.00000 COP = 0.02798 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:29 UTC
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COP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58281.438131.662530.964818.2069
1GBP1.155811.23145102.371.661961.921291.1151221.0407
1USD0.938450.812051183.12951.34961.560180.905417.0861
1INR0.01128890.00976850.012029410.01623490.01876810.01089140.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Bangladeshi Taka
1 COP0.02798 BDT
5 COP0.13992 BDT
10 COP0.27983 BDT
20 COP0.55966 BDT
50 COP1.39916 BDT
100 COP2.79832 BDT
250 COP6.99580 BDT
500 COP13.99160 BDT
1000 COP27.98320 BDT
2000 COP55.96640 BDT
5000 COP139.91600 BDT
10000 COP279.83200 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / البيزو الكولومبي
1 BDT35.73580 COP
5 BDT178.67900 COP
10 BDT357.35800 COP
20 BDT714.71600 COP
50 BDT1786.79000 COP
100 BDT3573.58000 COP
250 BDT8933.95000 COP
500 BDT17867.90000 COP
1000 BDT35735.80000 COP
2000 BDT71471.60000 COP
5000 BDT178679.00000 COP
10000 BDT357358.00000 COP