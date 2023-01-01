بيزو كولومبي إلى جنيه جبل طارق

تحويل COP إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٢١ gip

1.00000 COP = 0.00021 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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COP إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59841.438621.663230.96518.208
1GBP1.155611.2316102.3811.662411.921971.1151621.0405
1USD0.938250.811952183.12851.34981.560550.9053517.0839
1INR0.01128690.009767430.012029610.01623750.01877270.0108910.205512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه جبل طارق
1 COP0.00021 GIP
5 COP0.00103 GIP
10 COP0.00207 GIP
20 COP0.00414 GIP
50 COP0.01034 GIP
100 COP0.02068 GIP
250 COP0.05171 GIP
500 COP0.10342 GIP
1000 COP0.20684 GIP
2000 COP0.41368 GIP
5000 COP1.03420 GIP
10000 COP2.06840 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / البيزو الكولومبي
1 GIP4834.65000 COP
5 GIP24173.25000 COP
10 GIP48346.50000 COP
20 GIP96693.00000 COP
50 GIP241732.50000 COP
100 GIP483465.00000 COP
250 GIP1208662.50000 COP
500 GIP2417325.00000 COP
1000 GIP4834650.00000 COP
2000 GIP9669300.00000 COP
5000 GIP24173250.00000 COP
10000 GIP48346500.00000 COP