بيزو كولومبي إلى رينغيت ماليزي

تحويل COP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
1.20 myr

1.00000 COP = 0.00120 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:14 UTC
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COP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.62831.439381.66290.9650518.2077
1GBP1.15511.2315102.3641.662461.920621.1146321.0296
1USD0.937850.812018183.12151.349951.559580.9051517.0764
1INR0.01128310.009769050.012030610.01624070.01876260.01088950.205439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / رينغيت ماليزي
1 COP0.00120 MYR
5 COP0.00598 MYR
10 COP0.01195 MYR
20 COP0.02390 MYR
50 COP0.05976 MYR
100 COP0.11952 MYR
250 COP0.29879 MYR
500 COP0.59759 MYR
1000 COP1.19518 MYR
2000 COP2.39036 MYR
5000 COP5.97590 MYR
10000 COP11.95180 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / البيزو الكولومبي
1 MYR836.69300 COP
5 MYR4183.46500 COP
10 MYR8366.93000 COP
20 MYR16733.86000 COP
50 MYR41834.65000 COP
100 MYR83669.30000 COP
250 MYR209173.25000 COP
500 MYR418346.50000 COP
1000 MYR836693.00000 COP
2000 MYR1673386.00000 COP
5000 MYR4183465.00000 COP
10000 MYR8366930.00000 COP