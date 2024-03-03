1 رينغيت ماليزي إلى بيزو كولومبي

تحويل MYR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
831.95 cop

1.00000 MYR = 831.94900 COP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344151.5322182.84430.92260.7901081.355456.0377
1 SGD0.74396511.1399161.63320.6863460.5878121.0083741.6901
1 AUD0.652650.877259154.06830.6021030.5156640.88460236.573
1 INR0.01207080.0162250.018495110.0111360.009537260.01636080.676422

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / البيزو الكولومبي
1 MYR831.94900 COP
5 MYR4159.74500 COP
10 MYR8319.49000 COP
20 MYR16638.98000 COP
50 MYR41597.45000 COP
100 MYR83194.90000 COP
250 MYR207987.25000 COP
500 MYR415974.50000 COP
1000 MYR831949.00000 COP
2000 MYR1663898.00000 COP
5000 MYR4159745.00000 COP
10000 MYR8319490.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / رينغيت ماليزي
1 COP0.00120 MYR
5 COP0.00601 MYR
10 COP0.01202 MYR
20 COP0.02404 MYR
50 COP0.06010 MYR
100 COP0.12020 MYR
250 COP0.30050 MYR
500 COP0.60100 MYR
1000 COP1.20200 MYR
2000 COP2.40400 MYR
5000 COP6.01000 MYR
10000 COP12.02000 MYR