بيزو كولومبي إلى بيزو تشيلي

تحويل COP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
225 clp

1.00000 COP = 0.22523 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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COP إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.59921.438521.663050.9645518.2087
1GBP1.155611.23165102.3811.66231.921751.1146421.0411
1USD0.938250.811919183.12541.349651.560310.90517.0837
1INR0.01128680.00976740.0120310.01623630.01877050.01088720.205517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

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COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chilean Peso
1 COP0.22523 CLP
5 COP1.12615 CLP
10 COP2.25229 CLP
20 COP4.50458 CLP
50 COP11.26145 CLP
100 COP22.52290 CLP
250 COP56.30725 CLP
500 COP112.61450 CLP
1000 COP225.22900 CLP
2000 COP450.45800 CLP
5000 COP1126.14500 CLP
10000 COP2252.29000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / البيزو الكولومبي
1 CLP4.43992 COP
5 CLP22.19960 COP
10 CLP44.39920 COP
20 CLP88.79840 COP
50 CLP221.99600 COP
100 CLP443.99200 COP
250 CLP1109.98000 COP
500 CLP2219.96000 COP
1000 CLP4439.92000 COP
2000 CLP8879.84000 COP
5000 CLP22199.60000 COP
10000 CLP44399.20000 COP