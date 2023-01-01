بيزو كولومبي إلى أرياري مدغشقري

تحويل COP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
1155 mga

1.00000 COP = 1.15502 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 8:19 UTC
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COP إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / أرياري مدغشقر
1 COP1.15502 MGA
5 COP5.77510 MGA
10 COP11.55020 MGA
20 COP23.10040 MGA
50 COP57.75100 MGA
100 COP115.50200 MGA
250 COP288.75500 MGA
500 COP577.51000 MGA
1000 COP1155.02000 MGA
2000 COP2310.04000 MGA
5000 COP5775.10000 MGA
10000 COP11550.20000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / البيزو الكولومبي
1 MGA0.86578 COP
5 MGA4.32892 COP
10 MGA8.65784 COP
20 MGA17.31568 COP
50 MGA43.28920 COP
100 MGA86.57840 COP
250 MGA216.44600 COP
500 MGA432.89200 COP
1000 MGA865.78400 COP
2000 MGA1731.56800 COP
5000 MGA4328.92000 COP
10000 MGA8657.84000 COP